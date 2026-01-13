L’Institut français de Sfax a annoncé l’organisation, jeudi 22 janvier à 16h00, d’une rencontre culturelle ouverte au public dans le cadre du programme « Jeudi Bleu ».

Gratuite et accueillie dans les locaux de la Maison de France à Sfax (salle Albert Camus), cette initiative s’inscrit dans une série de rencontres mensuelles destinées à dynamiser la scène culturelle locale. Elle réunit artistes, responsables d’espaces culturels, associations, institutions, producteurs, chercheurs et acteurs culturels indépendants de la région.

Selon l’Institut français, ces rencontres visent à favoriser l’échange et la concertation afin de co-construire les orientations culturelles de l’année 2026, en tenant compte des spécificités culturelles, sociales et économiques de la région de Sfax.

Située au coeur d’un bâtiment historique datant de la fin du XIXe siècle, la Maison de France à Sfax est aujourd’hui l’antenne méridionale de l’Institut français de Tunisie, un relais qui propose une plateforme de contacts et d’échanges à Sfax et dans le Sud de la Tunisie.