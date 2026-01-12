Les perspectives de lancement d’une coopération tuniso-française dans le domaine de la santé numérique ont été au centre d’une rencontre tenue entre Dhia KHALED, Ambassadeur de Tunisie en France, et Mme Héla GHARIANI, co-responsable de la Délégation au Numérique en Santé, relevant du Ministère français de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées.

Selon un communiqué publié lundi sur la page officielle de l’ambassade de Tunisie en France, l’accent a été mis sur l’importance de cette coopération, compte tenu des solutions innovantes qu’elle offre pour rapprocher les soins du citoyen et améliorer leur rapidité et fiabilité.

Les échanges ont, également, porté sur les expériences respectives de la Tunisie et de la France en matière de développement de plateformes et de solutions de santé numérique et d’usage de l’Intelligence Artificielle dans le domaine médical, lit-on de même source.