Plusieurs projets inscrits au programme de développement intégré relatif à la délégation de Djerba Ajim (gouvernorat de Médenine) ont enregistré des taux d’avancement considérables.

Selon le coordinateur régional du programme Oussama Laffi, les travaux en cours concernent, notamment, la construction d’une salle d’exposition dédiée à l’artisanat (900 mille dinars) et d’un village artisanal (270 mille dinars).

Ces deux projets ont atteint un taux d’avancement, respectivement, de 75% et de 30%, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les projets de réalisation du stade municipal de Guellala (530 mille dinars) et d’aménagement des marchés du poisson (180 mille dinars) et du bétail (225 mille dinars) ont été achevés, d’après la même source.