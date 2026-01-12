Le déficit commercial s’est établi, durant 2025, à un niveau de (-21800,3 MD), contre (-18927,6 MD), durant l’année 2024, a annoncé, lundi, l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a atteint, en 2025, un niveau de (74,5%) contre (76,6%) durant l’année 2024 selon la note sur le « Commerce Extérieur aux prix courants, Décembre 2025 », publiée, lundi, par l’INS.

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques (-11143,9 MD), des matières premières et demi-produits (-5863,9 MD), des biens d’équipement (-3730,7 MD) et des biens de consommations (-2341,7 MD). En revanche le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+1279,9 MD).

D’autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à (-10656,4 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s’est établi à (-11143,9 MD) contre (-10869,5 MD) durant l’année 2024.

Augmentation des exportations de 2,6%

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant l’année 2025 montrent que les exportations ont atteint le niveau de 63695,1 MD, contre 62077,6 MD durant l’année 2024, soit une hausse de 2,6%.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (+15%) et le secteur des industries mécaniques et électriques de (+8,7%).

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l’énergie de (-30,2%) sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés (1009,4 MD contre 1836,3 MD), le secteur des industries agroalimentaires de (-7,4%) à la suite de la baisse de la valeur de nos ventes en huiles d’olives (4072,8 MD contre 4858,9 MD), ainsi que le secteur textile, habillement et cuirs de (-1,7%).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (UE) durant l’année 2025, (69,9% du total des exportations) ont atteint la valeur de 44527,8 MD, contre 42862,3 MD durant l’année 2024.

Les exportations sont en hausse avec l’Allemagne (+10,7%), la France (+10,1%) et les Pays-Bas (+3,2%). En revanche, elles ont baissé avec certains partenaires européens, dont l’Italie (-9,5%) et l’Espagne (-4,1%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec le Maroc (+25%), avec l’Algérie (+7,5%), avec l’Égypte (+53,1%) et avec la Libye (+0,7%).

Augmentation des importations de 5,5%

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 85495,4 MD contre 81005,2 MD durant l’année 2024, soit une augmentation de 5,5%.Selon le groupement des produits, les importations ont enregistrée une augmentation au niveau des importations des biens d’équipement de 14,4% et des matières premières et demi-produits de 6,8%. De même pour les importations des biens de consommation qui ont cru de 11,7%.

En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de 6% et les produits alimentaires de 8,4%.

En ce qui concerne les importations avec l’union européenne (43,7% du total des importations), elles ont atteint 37321,2 MD, contre 35141,9 MD durant l’année 2024.

Les importations ont augmenté avec la France (+12,1%) et avec l’Allemagne (+11%). En revanche elles ont baissé avec la Grèce (-36,4%) et avec la Belgique (-17,1%).

Hors union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+20,2%) et la Turquie (+14,8%). En revanche elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-22,3%) et l’Inde (-7,1%).