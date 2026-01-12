La 19e journée du Championnat d’Espagne confirme la dynamique des cadors. Le FC Barcelone s’impose face à l’Atlético Madrid (3-1) et consolide sa place de leader, tandis que le Real Madrid s’impose à Bilbao (3-0). Derrière, Villarreal poursuit sa montée en puissance, alors que la lutte reste serrée au milieu et en bas de tableau.

Barça solide, Real efficace

Mardi 2 décembre 2025, le FC Barcelone a dominé l’Atlético Madrid (3-1), portant son total à 49 points après 19 matches. Les Catalans affichent une attaque prolifique (53 buts) et la meilleure différence de buts du championnat (+33). Le lendemain, le Real Madrid a répondu avec autorité en s’imposant à San Mamés face à l’Athletic Bilbao (3-0). Les Merengues restent au contact avec 45 points et une défense solide (17 buts encaissés).

Villarreal confirme, l’Atlético recule

Samedi 10 janvier, Villarreal a pris le dessus sur Alavés (3-1). Le Sous-marin jaune grimpe à 41 points avec un match en moins, s’installant sur le podium. Battu à Barcelone, l’Atlético Madrid recule à la 4e place (38 points) malgré une défense encore performante.

Des résultats serrés en milieu de tableau

La journée a livré plusieurs rencontres équilibrées. Getafe s’est incliné à domicile face à la Real Sociedad (1-2) vendredi 9 janvier. Samedi, Real Oviedo et le Betis Séville se sont neutralisés (1-1), tout comme Valence et Elche (1-1). Gérone a pris le meilleur sur Osasuna (1-0), tandis que Villarreal a confirmé sa forme. Dimanche, le Rayo Vallecano s’est imposé contre Majorque (2-1) et Levante a partagé les points avec l’Espanyol Barcelone (1-1).

Classement : hiérarchie stable, tensions en bas

Au classement, Barcelone (49 pts) devance le Real Madrid (45). Villarreal (41) complète le podium, devant l’Atlético (38). L’Espanyol Barcelone (34) et le Betis Séville (29) restent dans la course européenne. En bas de tableau, Real Oviedo (13 pts), Levante (14) et Valence (17) demeurent sous pression, avec des marges réduites pour se relancer.

La rencontre Séville FC – Celta Vigo, programmée lundi 12 janvier, doit encore être disputée ou confirmée . Son issue pourrait peser sur le ventre mou, où plusieurs équipes se tiennent en quelques points.