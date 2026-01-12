L’état d’avancement de certains projets publics à Jemmal et Menzel Kamel, dans le gouvernorat de Monastir, a été au centre d’une visite effectuée, samedi, par le gouverneur de la région, Aissa Moussa.

Parmi ces projets figure l’aménagement du complexe sportif municipal de Jemmal. Les travaux portent sur la rénovation de la pelouse du terrain principal de football et la remise en état du terrain de rugby et du terrain annexe de football.

D’autres projets sont en attente de réalisation, notamment l’aménagement d’un bâtiment municipal destiné à accueillir plusieurs associations, ainsi que la construction du siège de l’Association de l’Avenir Sportif de Rugby de Jemmal, entièrement financée par des acteurs économiques locaux, fans de cette discipline sportive.

La ville de Jemmal s’impose comme un véritable pôle sportif national, reconnue pour ses multiples distinctions, particulièrement dans le rugby masculin et féminin, et grâce aux succès de son association féminine de basketball, couronnée de plusieurs titres nationaux.

À Menzel Kamel, les travaux de voieries et d’asphaltage des abords de la mosquée “Al-Firdaws” et de la Maison des Jeunes se poursuivent à un rythme soutenu. Les travaux, financés par le Conseil régional de Monastir dans le cadre du programme régional de développement, affichent un taux d’avancement d’environ 75 %, pour un coût estimé à 800 000 dinars.

Parallèlement, les travaux d’aménagement de la Maison des Jeunes de Menzel Kamel progressent rapidement. Leur taux de réalisation atteint les 90%. Ce projet, d’un coût estimé à environ 400 000 dinars, comprend l’extension des locaux, la construction d’un terrain polyvalent de basket-ball et de handball et de blocs sanitaires, ainsi que l’embellissement de la façade et de l’espace extérieur.