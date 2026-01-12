Les travaux d’aménagement de la route régionale n°84, reliant les délégations de Sbeitla et d’El Ayoun, ont démarré, début janvier courant, après des années de blocage, a indiqué, dimanche, Taoufik Dabbabi, membre du conseil local de la délégation de Sbeitla, dans une déclaration accordée à l’Agence TAP.

Il a précisé, que ce projet dont le coût s’élève à près de 50 millions de dinars (MD) , compte parmi les anciens projets programmés depuis 2014, dans le cadre de l’aménagement de l’infrastructure routière, sauf que ce projet a connu des arrêts successifs. En 2020, l’appel d’offres pour la réalisation de cette route a été remporté par une entreprise de travaux publics qui n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui a mené à la résiliation du contrat et la préparation d’un nouvel appel d’offres qui a été remporté par une autre société.

Dabbabi a souligné que cette route est vitale pour la région, vu son rôle primordial dans le renforcement de l’activité économique et sociale, mettant l’accent sur les difficultés rencontrées par les usagers de la route ainsi que par les agriculteurs pour assurer la commercialisation de leurs produits agricoles, à cause de la détérioration de l’état de cette route . Il a ajouté que le Conseil local de Sbeitla suit les différents projets bloqués, dont notamment ce projet.

Le 18 décembre 2025, les travaux de réhabilitation de la route régionale n°84 ont été lancés, sur une longueur de 30,7 km, pour préparer la reprise des travaux suspendus depuis 2022. Ainsi, l’entrée effective des travaux a eu lieu, mardi 6 janvier 2026. La durée de réalisation des travaux devrait prendre près de 18 mois.

Le projet est financé par la République tunisienne et la Banque africaine de développement (BAD), il s’inscrit dans le cadre des programmes d’amélioration de l’infrastructure routière dans le gouvernorat de Kasserine. Cette route permettra de faciliter le trafic entre les deux délégations et de renforcer les activités socio-économiques dans la région.