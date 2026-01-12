Les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger ont atteint 8761,6 millions de dinars au cours de l’année 2025, soit une hausse de 6% par à rapport à l’année 2024, (8262,6 millions de dinars), selon les dernières données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Cette tendance haussière des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger intervient dans un contexte marqué par de fortes turbulences de l’économie mondiale dont notamment des pressions inflationnistes et des politiques monétaires prudentes dans la majorité des pays d’accueil.

Elle traduit ainsi l’attachement de la communauté tunisienne à l’étranger à soutenir les efforts de développement de l’État, ainsi que leur rôle central en tant que l’un des principaux piliers de la stabilité de l’économie nationale.

Les transferts des Tunisiens à l’étranger sont aujourd’hui considérés comme l’un des piliers fondamentaux de l’approvisionnement en devises, aux côtés des recettes touristiques et des exportations.

Ces flux ont contribué directement, en 2025, au renforcement des réserves nationales à travers la consolidation des avoirs en devises de la Tunisie, la stabilité de la balance commerciale et la couverture d’une part importante des besoins de financement extérieur.

Face à l’importance de ces transferts, pour près de deux millions de Tunisiens résidant à l’étranger, majoritairement dans l’Union européenne, l’État s’oriente, selon des observateurs, vers l’incitation des Tunisiens à l’étranger à consacrer une partie de ces ressources financières significatives vers des projets d’investissement productifs à forte valeur ajoutée.

Les statistiques montrent toutefois que les projets, des Tunisiens à l’étranger, dans leur pays d’origine n’ont pas encore atteint le niveau requis pour contribuer efficacement à l’effort de développement national.