La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie “CONECT” organise, mercredi 14 janvier 2026 à Tunis, une journée d’information sur la “Loi de Finances 2026 et la Facturation Électronique Obligatoire”.

Cette rencontre s’adresse aux chefs d’entreprise, aux dirigeants de PME et aux professions libérales, concernés par les nouvelles mesures fiscales de 2026 et la facturation électronique.

Cette journée, est une occasion permettant de mieux comprendre ces nouvelles obligations et d’anticiper les changements pour s’y préparer efficacement.

Des intervenants, experts et spécialistes, analyseront et débattront de la Loi de Finances 2026 et de la facturation électronique obligatoire. Un sondage d’opinion auprès des PME sera également présenté.