L’Ukrainienne Elina Svitolina, 13e mondiale, a décroché dimanche à Auckland le 19e titre de sa carrière, à 31 ans. Elle a battu en finale la Chinoise Wang Xinyu (57e mondiale) sur le score de 6-3, 7-6 (8/6), à une semaine du début de l’Open d’Australie.

Une finale maîtrisée

Svitolina, tête de série n°1 du tournoi, a contrôlé le premier set (6-3) avant de s’imposer dans un second set serré conclu au tie-break (7-6, 8/6). La Chinoise Wang, 7e tête de série, n’a pas réussi à prendre le dessus malgré une résistance notable.

Retour sur un parcours victorieux

Il s’agit du premier titre de Svitolina depuis sa victoire à Rouen en 2025. Cette victoire à Auckland lui permet d’aborder l’Open d’Australie avec confiance, quelques jours avant le début de la première levée du Grand Chelem de la saison.