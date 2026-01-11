Les données d’immatriculations 2025 confirment une concentration du marché tunisien des véhicules particuliers et utilitaires légers (VP+VUL) autour de cinq marques. Kia occupe la première place annuelle avec 7 056 immatriculations, devant Hyundai (6 203), Renault (4 715), Isuzu (4 033) et Toyota (3 992). À elles seules, ces marques structurent l’essentiel du marché sur l’année.

Kia s’impose comme leader sur l’exercice grâce à une dynamique régulière et à plusieurs pics mensuels marqués. Les mois de juin (1 038 unités), novembre (923) et décembre (1 065) constituent ses meilleurs résultats. Cette progression soutenue permet à la marque de conserver la première position sur l’ensemble de l’année.

Hyundai se positionne en deuxième place avec 6 203 immatriculations. La marque enregistre ses meilleures performances durant l’été, notamment en juillet (837) et août (853). Malgré un recul en fin d’année, Hyundai maintient un volume annuel élevé et reste au contact du leader.

Renault occupe la troisième position avec 4 715 unités. La marque affiche une activité plus irrégulière, avec un pic notable en avril (653) et mai (649), suivi d’un ralentissement marqué durant l’été, notamment en août (196). La reprise reste limitée sur le dernier trimestre.

Isuzu se distingue par une progression continue, atteignant 4 033 immatriculations sur l’année. Les volumes augmentent nettement à partir de septembre (599) et culminent en décembre (526). Cette trajectoire traduit une montée en puissance progressive sur le segment utilitaire.

Toyota ferme le classement du Top 5 avec 3 992 immatriculations. La marque connaît un mois de décembre solide (687), mais reste globalement en retrait par rapport à ses concurrents directs, avec des volumes plus homogènes sur l’année.

Une évolution annuelle contrastée par rapport à 2024

L’évolution mensuelle du marché VP+VUL en 2025 comparée à 2024 montre une forte volatilité. Après une hausse marquée en janvier (+44,63 %), le marché recule en février (-4,95 %) et mars (-7,87 %). Le mois d’avril se distingue par une nette progression (+34,37 %), suivie d’une hausse plus modérée en mai (+11,2 %).

La tendance s’inverse en juin (-14,02 %) avant un rebond significatif en juillet (+63,53 %) et août (+22,71 %). Le dernier trimestre reste négatif en septembre (-7,64 %), octobre (-13,12 %) et novembre (-5,98 %), avant un redressement en décembre (+22,65 %). Ces variations traduisent un marché sensible aux effets saisonniers et aux ajustements de l’offre.