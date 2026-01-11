Les dernières publications (7 jours) sur les immatriculations et la transition électrique décrivent un marché mondial hétérogène : pics d’immatriculations sur certains pays, accélération de l’EV dans quelques zones, et signaux de ralentissement ailleurs.

Royaume-Uni : plus de 2 millions d’immatriculations en 2025, l’EV à un record

Au Royaume-Uni, les immatriculations 2025 ont dépassé 2 millions de véhicules. Les ventes de voitures électriques ont atteint un record d’environ 473 000 unités, soit 23,4% du marché, selon les chiffres préliminaires relayés par la presse à partir de données SMMT.

Le même article souligne la montée des marques chinoises dans les immatriculations britanniques (part 9,7% en 2025, soit 196 000 véhicules, selon ces mêmes repères).

Turquie : année record, hausse forte des électriques et hybrides

En Turquie, les données ODMD reprises par Reuters indiquent un record 2025 des ventes de voitures et véhicules utilitaires légers : 1,37 million (+10,5%). Reuters rapporte aussi environ 190 000 voitures 100% électriques (+90%), soit 17% de part des ventes de voitures particulières, et environ 295 000 hybrides (+63%, 27% de part).

Chine : croissance 2025 modérée, électrification majoritaire, export EV en hausse

En Chine, Reuters rapporte une progression des ventes automobiles de +3,9% en 2025 (ralentissement par rapport à 2024). L’article note aussi que les véhicules électriques et hybrides rechargeables ont dépassé les ventes de véhicules essence sur l’année, avec un ralentissement de la croissance des “NEV” à +17,6% (contre +40,7% en 2024, selon Reuters).

Côté exportations, Reuters mentionne 5,79 millions de véhicules exportés (+19,4%) et des exportations de VE 100% de 1,52 million (+48,8%) en 2025 (dont 1 million de voitures électriques de la marque BYD, selon d’autres sources).

Repère global : la “tendance EV” reste à confirmer sur le dernier mois disponible

Pour un repère mondial agrégé, des analyses de marché (Rho Motion / Benchmark Mineral Intelligence) faisaient état d’un cumul 18,5 millions de ventes EV (BEV+PHEV) YTD à novembre 2025 (+21%), dernier jalon public largement repris. Ce chiffre ne couvre pas décembre 2025 et doit donc être complété pour une lecture “année pleine”.