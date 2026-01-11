Après six années passées à la direction de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al-Khater tourne une page de son parcours professionnel en Tunisie. Dans un message d’adieu, il dresse le bilan d’une expérience qu’il qualifie de profondément humaine, marquée par des périodes complexes, des choix structurants et une transformation progressive de l’entreprise.

Il rend d’abord hommage aux équipes d’Ooredoo Tunisie, soulignant leur rôle central dans les avancées réalisées. Il met en avant l’effort collectif, la résilience et l’engagement des collaborateurs, estimant que les fondations posées pour l’avenir de l’entreprise reposent avant tout sur ce travail partagé. Il affirme que les résultats obtenus s’inscrivent dans une dynamique collective et durable.

Mansoor Al-Khater adresse également ses remerciements aux autorités tunisiennes et aux institutions nationales. Il cite notamment le ministère des Technologies de la Communication ainsi que les organismes réglementaires et techniques concernés. Il évoque une coopération fondée sur le dialogue, le professionnalisme et un sens partagé des responsabilités, ayant contribué à un environnement propice à la stabilité et au développement de la transformation numérique en Tunisie.

Au niveau du groupe, il remercie Ooredoo Group pour la confiance accordée et le soutien constant apporté à la filiale tunisienne. Il souligne l’importance d’une vision de long terme et d’un accompagnement stratégique dans la conduite des transformations engagées.

Le message s’adresse aussi aux partenaires, fournisseurs et médias, salués pour la qualité du dialogue, la coopération continue et le rôle joué dans la diffusion d’informations jugées fiables et rigoureuses. Il considère que l’ensemble de ces acteurs a contribué, chacun à son niveau, à façonner l’avenir numérique du pays.

Sur un plan plus personnel, Mansoor Al-Khater évoque son attachement à la Tunisie et à ses habitants, indiquant s’y être senti accueilli et intégré. Il exprime sa confiance dans l’avenir d’Ooredoo Tunisie et souhaite plein succès à son successeur, estimant que l’entreprise dispose des talents et de la résilience nécessaires pour ouvrir un nouveau chapitre.

Cette transition intervient alors que Mansoor Rashid Al-Khater est nommé directeur général du Qatar Financial Centre, à compter du 11 janvier 2026. Il succède à Yousuf Mohamed Al-Jaida. Fort de plus de 28 ans d’expérience, il aura pour mission de conduire la stratégie du Centre en cohérence avec la Qatar National Vision 2030, en mettant l’accent sur les services financiers, l’attractivité des investissements et la transformation numérique.