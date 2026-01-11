La Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 continue de marquer les esprits. À l’issue des quarts de finale, le dernier carré réunit le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et l’Égypte. Un quatuor prestigieux, encore à deux matches du titre, qui se distingue autant par son poids historique que par une concentration rare de talents individuels, avec cinq Ballons d’Or africains présents au même stade de la compétition.

Cinq Ballons d’Or africains sur une même scène

Les demi-finales de la CAN-2025 réunissent Achraf Hakimi, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Sadio Mané et Mohamed Salah. À eux cinq, ces joueurs se sont partagé les sept derniers Ballons d’Or africains. Sadio Mané et Mohamed Salah ont chacun été sacrés à deux reprises, soulignant le caractère exceptionnel et symbolique de ce dernier carré.

Cette concentration de distinctions individuelles illustre le niveau élevé des demi-finales et renforce le prestige sportif de l’édition marocaine.

119 buts : un record offensif déjà atteint

La CAN-2025 s’inscrit également dans l’histoire par sa production offensive. Avec 119 buts déjà inscrits, la compétition a atteint la barre du record, égalant celui établi lors de la précédente édition disputée en Côte d’Ivoire.

Ce total témoigne d’un tournoi marqué par une intensité offensive constante, une audace tactique affirmée des sélections et la qualité des joueurs à vocation offensive présents sur les terrains marocains.

Quatre nations déjà titrées

Les quatre demi-finalistes incarnent l’élite historique du football africain. Le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et l’Égypte ont tous déjà remporté la Coupe d’Afrique des Nations au cours de leur histoire.

Leur présence à ce stade de la compétition confère à la CAN-2025 une dimension particulière. Ces sélections symbolisent à la fois la tradition et la continuité du football africain de haut niveau, avec des générations successives de joueurs marquants.

Salah et Osimhen, chefs d’orchestre

Parmi les figures majeures de ce dernier carré, Mohamed Salah et Victor Osimhen se sont particulièrement illustrés. Leader technique de l’Égypte, Salah a été décisif face à la Côte d’Ivoire. Il a inscrit le troisième but des Pharaons et porte désormais son total à quatre réalisations dans la compétition.

Victor Osimhen a, lui aussi, marqué les esprits lors du match contre l’Algérie. L’attaquant nigérian a ouvert le score d’une tête et a ensuite délivré une passe décisive à Akor Adams, permettant au Nigeria de faire le break. Une prestation complète qui confirme son rôle central dans le dispositif nigérian.