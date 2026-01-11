Tunis, 11 janvier (TAP) – Des nuages passagers concerneront la plupart des régions du pays ce samedi. Ils deviendront parfois denses sur les régions nord, avec des pluies éparses pouvant être localement orageuses, selon les prévisions communiquées.

Les conditions météorologiques resteront marquées par une instabilité relative, principalement sur le nord, tandis que le reste du territoire connaîtra un ciel variable. Les précipitations attendues demeureront irrégulières et limitées à certaines zones.

Vent fort près des côtes

Le vent soufflera du secteur nord-ouest. Il sera fort à violent près des côtes et relativement fort à modéré à l’intérieur du pays. Les services météorologiques indiquent toutefois une baisse progressive de la vitesse du vent en fin de journée sur l’ensemble des régions.

Cette situation pourrait continuer d’influencer les conditions de circulation maritime et les activités côtières, notamment durant la première partie de la journée.

État de la mer très agité

La mer sera très violente à violente sur les côtes nord. Sur les côtes est, elle sera très agitée à localement violente. Ces conditions maritimes difficiles appellent à la vigilance, en particulier pour les navigateurs et les pêcheurs.

Une amélioration graduelle reste possible avec l’atténuation attendue du vent en fin de journée.

Températures stables

Les températures demeureront relativement stationnaires. Les maximales varieront entre 13 et 17 degrés Celsius dans la majorité des régions. Elles avoisineront les 10 degrés sur les zones d’altitude.

Ce maintien des températures s’inscrit dans un contexte hivernal habituel, sans variation marquée par rapport aux jours précédents.