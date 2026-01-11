La 19e journée du Championnat d’Espagne de football a confirmé la solidité du FC Barcelone en tête du classement. Vainqueur de l’Atlético Madrid (3-1), le club catalan conserve la première place avec 49 points. Derrière, le Real Madrid reste en embuscade après un succès net sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-0). Plusieurs rencontres restent toutefois à disputer, laissant le classement encore susceptible d’évoluer.

Barcelone s’affirme, le Real Madrid répond

Le choc entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, disputé mardi 2 décembre 2025, a tourné à l’avantage des Blaugrana (3-1). Ce succès permet au Barça d’afficher un bilan solide après 19 journées, avec 16 victoires et une attaque prolifique.

Le lendemain, le Real Madrid a répondu de manière convaincante en s’imposant à Bilbao (3-0). Avec 45 points, les Madrilènes restent au contact du leader, portés par une défense solide et une efficacité constante.

Villarreal s’installe sur le podium

Villarreal a réalisé une bonne opération samedi 10 janvier en dominant Alavés (3-1). Avec 41 points en 18 matches, le club occupe la troisième place et confirme sa régularité depuis le début de la saison.

Dans le même temps, l’Atlético Madrid, battu à Barcelone, reste quatrième avec 38 points, conservant une place qualificative pour la Ligue des champions malgré ce revers.

Des résultats serrés en milieu de tableau

Plusieurs rencontres de cette journée ont été disputées. Getafe s’est incliné face à la Real Sociedad (1-2), tandis que Valence et Elche se sont neutralisés (1-1). Gérone a pris le meilleur sur Osasuna (1-0), alors que le Betis Séville a concédé le nul à Oviedo (1-1).

Ces résultats maintiennent un resserrement important entre les équipes du milieu de tableau, où chaque point pèse lourd dans la course aux places européennes.

Matches à venir et enjeux du classement

Trois rencontres restent programmées : Rayo Vallecano – Majorque, Levante – Espanyol Barcelone et Séville FC – Celta Vigo. Elles pourraient influencer aussi bien la lutte pour l’Europe que celle pour le maintien.

En bas de classement, Valence, Levante et le Real Oviedo occupent actuellement les trois dernières places, synonymes de relégation, selon le règlement en vigueur.