La Coupe d’Afrique des Nations de football, organisée au Maroc jusqu’au 18 janvier (GMT+1), entre dans sa phase décisive avec les demi-finales programmées le 14 janvier 2026. Quatre nations majeures du football africain sont encore en lice : le Sénégal, l’Égypte, le Maroc et le Nigeria. Deux affiches de prestige qui détermineront les finalistes de cette édition.

Sénégal – Égypte : un choc continental à Tanger

La première demi-finale opposera le Sénégal à l’Égypte, le 14 janvier à 18h00, au Grand Stade de Tanger. Cette rencontre met aux prises deux sélections parmi les plus titrées et régulières du continent africain.

Le Sénégal, tenant d’un statut de référence ces dernières années, retrouve une Égypte habituée aux grands rendez-vous continentaux. Ce duel s’annonce serré et stratégique, entre deux équipes expérimentées qui se connaissent bien. L’enjeu est clair : une place en finale et la possibilité de décrocher un nouveau titre continental.

Le choix du Grand Stade de Tanger pour cette affiche souligne l’importance de la rencontre, attendue comme l’un des temps forts de la compétition.

Maroc – Nigeria : l’hôte face à un poids lourd africain

La seconde demi-finale se disputera le même jour à 21h00, au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Le Maroc, pays hôte de la compétition, affrontera le Nigeria dans une rencontre à forte charge symbolique.

Portée par le soutien de son public, la sélection marocaine tentera de poursuivre son parcours jusqu’en finale. En face, le Nigeria se présente comme un adversaire redoutable, habitué aux phases finales de la CAN et doté d’une solide tradition footballistique.

Cette confrontation s’annonce disputée, entre l’ambition du pays organisateur et l’expérience d’une sélection nigériane rompu aux grands rendez-vous.

Une place en finale en jeu

Les vainqueurs de ces deux demi-finales décrocheront leur billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue avant la clôture du tournoi le 18 janvier. Les équipes battues disputeront, quant à elles, le match pour la troisième place [à vérifier].

Avec ces deux affiches, la CAN confirme son niveau de compétitivité et promet une fin de tournoi marquée par des rencontres de très haut niveau, dans des stades emblématiques du football marocain.