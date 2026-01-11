La 16e journée du Championnat d’Allemagne de football a été marquée par plusieurs rencontres spectaculaires, dont un nul prolifique entre l’Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund (3-3), ainsi qu’une lourde défaite du Bayer Leverkusen à domicile face à Stuttgart (1-4).

Vendredi, l’affiche entre Francfort et Dortmund a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se sont livrées un duel ouvert et intense, ponctué de six buts, confirmant le potentiel offensif des deux formations mais aussi certaines fragilités défensives. Ce match nul permet à Dortmund de consolider sa deuxième place, tandis que Francfort reste dans le ventre mou du classement.

Samedi, plusieurs rencontres se sont soldées par des résultats équilibrés. L’Union Berlin et Mayence se sont neutralisés (2-2), tout comme Heidenheim et le FC Cologne sur le même score. Fribourg, en revanche, a su tirer son épingle du jeu en s’imposant à domicile face à Hambourg (2-1), un succès important qui lui permet de rester dans la première moitié du tableau.

La grande surprise de la journée est venue de Leverkusen, où le Bayer a subi une lourde défaite face à Stuttgart (1-4). Les visiteurs ont fait preuve d’un réalisme impressionnant, exploitant les largesses défensives des locaux pour signer une victoire nette et sans appel. Ce revers freine les ambitions du Bayer, tandis que Stuttgart confirme sa bonne dynamique et reste au contact du haut du classement.

Les rencontres prévues dimanche entre le Bayern Munich et Wolfsburg, ainsi que Mönchengladbach face à Augsbourg, doivent encore être disputées. Deux matches ont par ailleurs été reportés : St Pauli – RB Leipzig et Werder Brême – Hoffenheim, ce qui laisse encore place à des changements au classement lors des prochaines semaines.

Au sommet, le Bayern Munich domine toujours largement la Bundesliga avec 41 points en 15 matches, affichant une impressionnante différence de buts (+44). Dortmund suit à distance avec 33 points, tandis que Leipzig, Leverkusen et Stuttgart se livrent une lutte serrée pour les places européennes.