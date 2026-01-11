A l’occasion de Yennayer 2976, le nouvel an amazigh, la compositrice, chanteuse-autrice-interprète et guitariste tuniso-amazighe Nora Gharyeni, donnera rendez-vous au public pour une soirée musicale ancrée au cœur de l’identité et de l’héritage, placée sous le signe des racines, de la création et de la célébration. Programmé le 17 janvier 2026 à partir de 19h00 à Dar El Masrahi au Bardo, le concert “Nora Gharyeni and friends” se présente comme une expérience artistique où tradition amazighe et sons contemporain se croisent.

Le concert réunit des musiciens incarnant chacun une énergie, un rythme et une couleur propres à leur instrument. La voix et les qraqeb (castagnettes métalliques typiques de la musique amazighe, qui donnent à la percussion un rythme sec et hypnotique) de Nora Gharyeni s’entrelacent aux sonorités de la guitare électrique de Yessine Boudaya, de la basse de Taieb Farhat, du piano de Sami Ben Saïd, des percussions de Samer Houas, de la batterie d’Ayman Boujlida et du violon d’Ahmed Majoul, dessinant un paysage musical bien diversifié.