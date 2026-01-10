L’Égypte poursuit son aventure à la Coupe d’Afrique des Nations. Mardi 10 janvier 2026, au Grand Stade d’Agadir, les Pharaons ont éliminé la Côte d’Ivoire au terme d’un quart de finale intense, conclu sur le score de 3-2.

Contexte et enjeu

Ce quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposait deux anciens champions. L’enjeu était clair : une place en demi-finales et la continuité du rêve continental. L’ambiance est montée rapidement dans une enceinte bien garnie, sous un climat doux en soirée.

Un départ idéal pour l’Égypte

L’Égypte frappe fort dès la 5e minute. Omar Marmoush ouvre le score après une transition rapide. Les Pharaons imposent une pression haute et étouffent la relance ivoirienne. À la 33e minute, Rami Rabia double la mise sur coup de pied arrêté, récompensant la domination égyptienne.

Réaction ivoirienne puis coup de massue

La Côte d’Ivoire revient dans le match à la 41e minute grâce à un but contre son camp d’Ahmed El Fotouh. Ce fait de jeu relance les Éléphants, plus agressifs dans les duels. Mais au retour des vestiaires, Mohamed Salah redonne deux buts d’avance à l’Égypte à la 53e minute, d’une finition clinique dans la surface.

Un final sous tension

Les Ivoiriens refusent d’abdiquer. Leur pression s’intensifie dans le dernier quart d’heure. À la 74e minute, Guéla Doué réduit l’écart d’un geste acrobatique après un corner mal repoussé. La Côte d’Ivoire pousse, multiplie les centres et les coups de pied arrêtés. Mohamed El-Shenawy sécurise la qualification égyptienne avec plusieurs interventions décisives dans le temps additionnel.

Ce qu’il faut retenir

L’Égypte a montré de la maîtrise tactique, alternant bloc médian et contre-attaque. La Côte d’Ivoire a payé ses errements défensifs en première période. Les Pharaons rejoignent les demi-finales avec confiance.

