MARRAKECH, 10 janvier 2026 – Le Nigeria s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 après sa victoire face à l’Algérie (2-0), samedi au Grand Stade de Marrakech, en quart de finale de la compétition.

La sélection nigériane a fait la différence en seconde période grâce à deux réalisations inscrites à dix minutes d’intervalle. Victor Osimhen a ouvert le score dès la 47e minute, avant qu’Akor Adams ne double la mise à la 57e minute, permettant à son équipe de se mettre à l’abri.

Cette rencontre s’inscrivait dans un quart de finale à élimination directe, où l’efficacité offensive et la solidité collective ont joué un rôle déterminant. Le Nigeria a su concrétiser ses temps forts au retour des vestiaires, prenant un avantage décisif face à une sélection algérienne qui n’est pas parvenue à inverser la tendance.

Le score final de 2-0 reflète l’efficacité nigériane dans les moments clés du match. L’ouverture du score juste après la pause a modifié l’équilibre de la rencontre, obligeant l’Algérie à réagir rapidement. Le second but, inscrit dix minutes plus tard, a consolidé l’avance du Nigeria et renforcé sa maîtrise du scénario.

Grâce à ce succès, le Nigeria poursuit son parcours dans la phase finale de la CAN Maroc-2025 et valide son billet pour le dernier carré. Cette qualification confirme la régularité de la sélection nigériane dans les matches à élimination directe du tournoi.

En demi-finale, le Nigeria affrontera le pays hôte, le Maroc, mercredi prochain au Stade Prince Moulay Abdellah. Cette rencontre déterminera l’une des deux équipes qualifiées pour la finale de la compétition continentale.

Pour l’Algérie, cette élimination met fin au parcours dans cette édition de la CAN. La sélection quitte la compétition au stade des quarts de finale, après un match où elle n’a pas réussi à concrétiser ses opportunités face à une équipe nigériane plus efficace.

La demi-finale entre le Nigeria et le Maroc s’annonce comme une affiche à fort enjeu, opposant deux équipes encore en lice pour le titre continental. La qualification pour la finale se jouera sur un match unique, dans un contexte de forte pression sportive.