AGADIR, 10 janvier 2026 – Le dernier quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 mettra aux prises, samedi au Grand stade d’Agadir, deux sélections majeures du continent : l’Égypte et la Côte d’Ivoire.

Septuple championne d’Afrique, l’Égypte retrouve la Côte d’Ivoire, tenante du titre, pour une affiche récurrente des phases finales de la compétition. Ce quart de finale s’inscrit dans une longue série de confrontations à enjeu entre les deux nations, souvent décidées dans des contextes serrés.

Les Pharaons ont validé leur qualification en éliminant le Bénin après prolongation (3-1). Ce succès a confirmé leur capacité à gérer les matches à élimination directe. Sans afficher une domination continue dans le jeu, la sélection égyptienne s’appuie sur son expérience collective et sur une gestion maîtrisée des temps forts et des temps faibles. Dans ce cadre, Mohamed Salah s’est montré décisif dans les moments clés du tournoi.

De son côté, la Côte d’Ivoire aborde ce rendez-vous avec le statut de championne en titre. Les Éléphants ont réalisé un début de compétition solide et abordent ce quart de finale avec l’objectif de confirmer leur place parmi les références du football africain. Leur parcours jusqu’ici leur permet d’aborder ce match sans modification majeure de leur approche.

Sur le plan historique, les deux équipes se sont affrontées à 21 reprises toutes compétitions confondues. L’avantage global est à l’Égypte, qui compte onze victoires, contre six succès ivoiriens et quatre matches nuls. Plusieurs de ces confrontations ont eu lieu lors de la Coupe d’Afrique des Nations, souvent dans des contextes décisifs.

Certaines rencontres ont marqué l’histoire de la compétition. La finale de 2006, remportée par l’Égypte aux tirs au but, reste une référence. D’autres duels à élimination directe, en 1998 et en 2022, se sont également conclus lors de séances de tirs au but. En 2008, les Pharaons s’étaient imposés face aux Éléphants en demi-finale.

À l’inverse, la Côte d’Ivoire s’est aussi imposée lors de différentes confrontations, notamment en qualifications et lors de rencontres hors phase finale. Ces précédents constituent aujourd’hui un cadre de référence plutôt qu’un indicateur direct.

Samedi à Agadir, la qualification devrait se jouer sur des détails. L’Égypte cherchera à faire valoir son expérience des matches couperets, tandis que la Côte d’Ivoire tentera de poursuivre la défense de son titre continental.