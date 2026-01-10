Une mission d’experts de la Banque mondiale se déroule en Tunisie du 9 au 14 janvier 2026. Elle vise à mener des concertations avec les différentes parties prenantes en vue de l’élaboration d’une feuille de route et de la définition d’un plan d’action destiné à appuyer la mise en œuvre du programme de réalisation des unités de traitement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés.

Dans ce cadre, un atelier de lancement s’est tenu le 9 janvier courant, dans le cadre de l’assistance technique dédiée à la mise en œuvre de ce programme, inscrit dans le Plan de développement 2026-2030, indique, samedi, l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED).

Cet atelier a réuni les partenaires du secteur, notamment des représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Économie et de la Planification, du ministère des Finances, ainsi que de l’Instance générale de partenariat public-privé.

En Tunisie, la quantité de déchets ménagers et assimilés produite annuellement est estimée à 2,4 millions de tonnes, auxquelles s’ajoutent environ 55 000 tonnes de déchets d’emballages, selon l’ANGED.