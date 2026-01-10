Le Maroc accueille un sommet du football africain. L’Algérie et le Nigéria se disputent une place en demi-finale de la CAN 2025. Les deux nations restent invaincues depuis le début du tournoi. L’enjeu est immense : le vainqueur marquera les esprits et s’affirmera comme le grand favori au titre.

Forme

Les Fennecs affichent une solidité retrouvée. Ils maîtrisent leurs matchs grâce à une possession efficace. De leur côté, les Super Eagles impressionnent par leur puissance athlétique. Le Nigéria a surclassé ses adversaires précédents grâce à une attaque ultra-rapide.

Face-à-face

Historiquement, les rencontres entre ces deux géants sont serrées. On se souvient de la demi-finale de 2019 remportée par l’Algérie sur un coup franc de Mahrez. Le Nigéria cherche sa revanche. Les statistiques globales montrent un équilibre quasi parfait entre les deux sélections.

Joueurs à suivre

Riyad Mahrez (Algérie) : Le capitaine reste le maître à jouer. Sa qualité de centre et ses coups de pied arrêtés sont des armes fatales. Victor Osimhen (Nigéria) : Le meilleur joueur africain en titre est une menace constante. Sa vitesse et son jeu de tête pèseront sur la défense algérienne.

Attentes

Le match sera tactique. L’Algérie veut le ballon. Le Nigéria préfère contrer. Le duel entre Ismaël Bennacer et Wilfred Ndidi au milieu de terrain décidera du rythme de la partie. La gestion des transitions sera la clé du succès.

Compositions probables

Algérie (4-3-3) : M’Bolhi – Atal, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri – Bennacer, Feghouli, Boudaoui – Mahrez, Bounedjah, Ounas.

Nigéria (4-2-3-1) : Nwabali – Aina, Troost-Ekong, Bassey, Sanusi – Ndidi, Iwobi – Lookman, Aribo, Chukwueze – Osimhen.