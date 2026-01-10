Le samedi 10 janvier 2026, l’Algérie affronte le Nigeria en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le match se joue au Grand Stade de Marrakech, coup d’envoi à 17h00. L’enjeu est clair : une place en demi-finale.

Contexte

L’Algérie arrive avec confiance. Les Fennecs restent sur trois victoires dans le tournoi. Le Nigeria avance aussi, malgré une défaite récente. La météo s’annonce clémente à Marrakech. Le stade promet une ambiance dense.

Forme et dynamique

Sur leurs trois derniers matches, l’Algérie affiche 3 victoires, dont un succès net contre le Soudan (3-0). Le Nigeria compte 2 victoires et 1 défaite sur la même période. Les Super Eagles marquent beaucoup, mais concèdent plus d’occasions.

Classement et pression

Ce quart de finale ne tolère aucune erreur. Une victoire envoie en demi-finale. Une défaite stoppe le parcours. L’Algérie vise une CAN de référence. Le Nigeria veut confirmer son statut offensif.

Face-à-face

Sur les cinq dernières confrontations, l’Algérie domine avec 4 victoires, contre 1 pour le Nigeria. Les Fennecs ont souvent contrôlé les temps faibles. Le Nigeria peine face au bloc algérien.

Joueurs à suivre

Côté algérien, Luca Zidane impressionne. Le gardien de 27 ans n’a encaissé aucun but dans le tournoi. Il affiche 6 tirs arrêtés sur 6. Son jeu au pied sécurise la relance courte.

Pour le Nigeria, Victor Osimhen reste la menace principale. Il totalise 3 buts et 1 passe décisive. Sa profondeur mettra la défense algérienne sous pression constante.

Ce qu’on attend du match

L’Algérie cherchera à contrôler le rythme avec un bloc médian et des transitions rapides. Le Nigeria imposera une pression haute et des attaques directes. Le duel Osimhen–charnière centrale sera décisif. L’ambiance s’annonce électrique.

Guide pratique