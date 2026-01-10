Tunis, 10 janvier – Le temps reste instable ce vendredi sur une grande partie du pays, selon les prévisions communiquées par l’Institut national de la météorologie.

Les régions côtières nord connaissent un ciel parfois très nuageux. Des averses isolées y sont attendues, pouvant prendre temporairement un caractère orageux. Sur le reste du territoire, le temps demeure passagèrement nuageux, sans précipitations généralisées annoncées.

Le vent souffle de secteur ouest. Il se montre fort à très fort près des côtes, tandis qu’il reste relativement fort à l’intérieur des régions. Ces conditions accentuent la sensation de fraîcheur, notamment dans les zones exposées.

L’état de la mer reflète cette agitation atmosphérique. Elle est annoncée très houleuse au nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes tunisiennes. La prudence reste de mise pour les activités maritimes.

Les températures enregistrent une légère baisse par rapport aux jours précédents. Les maximales oscillent entre 8 et 13 degrés dans les régions ouest du pays. Dans les autres régions, elles se situent entre 13 et 18 degrés.

Cette situation météorologique marque la poursuite d’un temps hivernal, caractérisé par des vents soutenus et des températures modérées, particulièrement sur les zones côtières et occidentales.