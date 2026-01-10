Un talk autour des thématiques de l’exposition “El Kazma Tunis- Out of Place” se tiendra le lundi 12 janvier à 16h30 au Centre d’art contemporain La Boîte. Cette rencontre sera consacrée au thème “Les marchés”, abordé à travers deux court métrages.

La discussion s’articulera notamment autour du court métrage documentaire “Ghost Fair Trade” (2022) de Cheikh Ndiaye, artiste contemporain sénégalais et Laurence Bonvin, photographe et cinéaste documentaire suisse. A travers deux regards, l’œuvre explore les traces laissées par l’histoire du commerce et de la mondialisation dans l’espace urbain et la mémoire collective.

La deuxième œuvre “Colobane”, (2020) est un court métrage d’animation documentaire de Mbaye Diop, artiste visuel, performeur sénégalais qui relate la vie d’un marché emblématique de Dakar. Dans une ambiance chaotique et vibrante, le film . réalisé pendant la période du Covid 19, met en scène un lieu d’échange et de commerce particulièrement dynamique. Ancien pensionnaire de ce marché, l’artiste partage son histoire mouvante par des images filmées et traitées en noir et blanc.

Seront présentes à ce talk Faika Bejaoui, architecte et urbaniste, lauréate du Prix Aga Khan d’Architecture en 2010, qui abordera la question des marchés à Tunis, et plus particulièrement le projet de réhabilitation du Marché central de Tunis (Fondouk El Ghalla). Mohamed Nachi, juriste, anthropologue et sociologue, interviendra également pour analyser l’organisation et le fonctionnement du souk en tant que lieu à la fois marchand et social, où se conjuguent principes de l’échange économique et conventions collectivement partagées. A partir de l’étude de cas d’un conflit survenu dans un souk, il s’intéressera à la manière dont le sens de la justice s’y trouve mis à l’épreuve.

“El Kazma Tunis-Out of Place” est une exposition internationale d’art vidéo, à l’origine de la section Art vidéo du festival Gabès Cinéma Fen. Elle interroge les images du monde et leurs résonances politiques, sociales, technologiques et environnementales. Curatée par l’artiste et cinéaste sénégalais Hamedine Kane, l’exposition, présentée depuis le 13 novembre 2025 et visible jusqu’au 13 janvier 2026, réunit des artistes aux regards multiples et se déploie comme un espace à la fois physique et symbolique, traversé par les notions d’exil, de déplacement et de mémoire.