L’exposition « Magna Mater entre Zama et Rome » se tiendra du 21 janvier au 21 juillet 2026 au Musée national du Bardo à Tunis, a annoncé vendredi l’Institut national du patrimoine (INP) dans un communiqué.

Placée sous le patronage de la ministre tunisienne des Affaires culturelles Amina Srarfi et du ministre italien de la Culture Alessandro Giuli, l’exposition est organisée par l’INP en partenariat avec le Département pour la valorisation des biens culturels du ministère italien de la Culture. L’inauguration officielle est prévue le 21 janvier à 18h30, avant une ouverture au public à compter du 22 janvier.

Présentée dans la salle de Sousse du Bardo, l’exposition met en lumière des artefacts issus du site archéologique de Zama Regia, au gouvernorat de Siliana, témoins matériels des cultes et pratiques religieuses qui ont façonné l’histoire spirituelle de la région, entre héritages locaux et circulations méditerranéennes.

Cette étape tunisienne prolonge l’exposition « La Magna Mater de Zama », présentée à Rome du 5 juin au 5 novembre 2025 au Parc archéologique du Colisée, et s’inscrit dans le cadre de la coopération archéologique tuniso-italienne, engagée de longue date et renforcée par un accord bilatéral signé en 2024 pour la préservation et la valorisation du site de Zama Regia.