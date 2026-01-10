La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a présidé vendredi une séance de travail consacrée aux préparatifs organisationnels, logistiques et financiers du Théâtre de l’Opéra de Tunis, appelé à accueillir plusieurs manifestations culturelles et artistiques durant le mois de Ramadan, dont la 24e édition du Festival de la chanson tunisienne.

La réunion s’est tenue en présence du directeur général du Théâtre de l’Opéra, Seifallah Tarchouni, et de cadres du ministère.

À cette occasion, la ministre a insisté sur la nécessité de développer de nouveaux mécanismes de gestion et d’organisation des manifestations culturelles, appelant à rompre avec les formats classiques des soirées artistiques. Elle a également souligné l’importance d’une coordination renforcée entre les différentes structures concernées afin de consolider l’image culturelle de la Tunisie sur les plans national et international.