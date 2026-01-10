La cueillette des olives dans le gouvernorat d’Ariana a atteint un taux d’avancement de 65%, pour une récolte estimée à 2 500 tonnes d’olives, a indiqué Ali Hammami, représentant du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Les quantités transformées jusqu’à la date du 8 janvier 2026, s’élèvent à 4 380 tonnes d’huile d’olive, dont 65% provenant de la production locale et le reste, de l’extérieur du gouvernorat, a précisé Hammami, lors d’une réunion de suivi tenue, vendredi au siège du gouvernorat de l’Ariana.

“La campagne a démarrée le 30 octobre 2025 et se déroule dans des conditions optimales” a-t-il fait remarquer, notant que les prévisions de production restent favorables par rapport à la saison précédente, malgré la superficie limitée des oliveraies locales, ne dépassant pas 2 765 hectares.

Les participant à cette réunion présidée par le secrétaire général du gouvernorat, Samir Sabï, ont également abordé les problématiques de gestion des margines, notamment les stocks résiduels de la saison passée, ainsi que la fixation des prix de référence pour l’huile.

Des recommandations ont été émises pour optimiser la valorisation des margines, renforcer le suivi régulier et rationaliser son usage afin d’en maximiser les retombées économiques et environnementales.

La production régionale, estimée à 2 500 tonnes d’olives, correspond à environ 500 tonnes d’huile, transformées dans quatre huileries, dont la capacité quotidienne atteint 255 tonnes et la capacité de stockage, 670 tonnes, a détaillé Hammami.