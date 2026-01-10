La piÃ¨ce thÃ©Ã¢trale “TestostÃ©rone”, portÃ©e par la metteuse en scÃ¨ne Cyrine Gannoun, reprend les cycles thÃ©Ã¢traux et ouvre la saison 2026 avec deux reprÃ©sentations programmÃ©es les vendredi 16 et samedi 17 janvier 2026 Ã 19H00, Ã El Hamra ThÃ©Ã¢tre de Tous les Arts.

Co-Ã©crite Ã partir dâ€™un texte de Hamdi Hadda et Cyrine Gannoun, la piÃ¨ce interroge, avec acuitÃ© et tension dramatique, les constructions sociales de la masculinitÃ© et les rapports de pouvoir qui en dÃ©coulent. Sur scÃ¨ne, les comÃ©diens Bahri Rahali et Abdelmonem Chouayet portent cette confrontation intime et symbolique, dans une mise en jeu resserrÃ©e oÃ¹ le corps, la parole et le silence deviennent des vecteurs essentiels du jeu scÃ©nique.

La crÃ©ation musicale, signÃ©e Hamza Bouchnak, accompagne et amplifie les Ã©tats Ã©motionnels du spectacle, contribuant Ã installer une atmosphÃ¨re Ã la fois brute et sensible. “TestostÃ©rone”, prÃ©sentÃ©e en avant-premiÃ¨re le 15 novembre 2025 suit les trajectoires de deux hommes qui se rencontrent dans un lieu sans contoursâ€¦Qui sont-ils ? Un passÃ© secret les unit-il, ou leur rencontre nâ€™est-elle quâ€™un hasard qui joue avec le destin ?

Peu Ã peu, cette rencontre se transforme en un voyage inattendu Ã travers la mÃ©moire et les blessures, Ã travers les illusions, les dÃ©sillusions et les rÃªves inachevÃ©s.

Un voyage Ã la recherche de sens, dâ€™une identitÃ© perdue, et dâ€™une place dans un monde Ã©clatÃ© et complexe. Entre rire et rÃ©flexion, entre absurditÃ© et aveu, les vÃ©ritÃ©s douloureuses se dÃ©voilent peu Ã peu, entrainantÂ le spectateur au cÅ“ur de ce qui demeure le plus souvent du non-dit : lâ€™histoire dâ€™un hommeâ€¦ ou peut-Ãªtre de tous les hommes.