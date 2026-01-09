Le Maroc accueille le Cameroun ce vendredi 9 janvier 2026 à Rabat. Ce quart de finale de la CAN 2025 se joue au Stade Prince Moulay Abdellah. Les Lions de l’Atlas évoluent devant leur public. La pression est immense pour le pays hôte. Le vainqueur rejoindra le dernier carré de la compétition.

Forme

Le Maroc réalise un parcours solide. Les hommes de Walid Regragui ont battu la Tanzanie (1-0) en huitièmes de finale. L’équipe encaisse peu de buts mais manque parfois d’efficacité offensive. De son côté, le Cameroun monte en puissance. Les Lions Indomptables ont éliminé l’Afrique du Sud (2-1) au tour précédent. Le groupe montre une grande force mentale dans l’adversité.

Classement

Le Maroc domine actuellement le football africain. Il occupe la 10e place du classement FIFA. Le Cameroun se situe autour de la 45e place mondiale. Les deux sélections ont terminé avec 7 points lors de la phase de poules. Ce duel oppose deux des meilleures nations du continent.

Face-à-face

L’historique avantage globalement le Cameroun. Les Lions Indomptables comptent 7 victoires contre 2 pour le Maroc. Cependant, le Maroc a remporté le dernier duel marquant (4-0 lors du CHAN 2021). Le dernier affrontement en qualifications CAN s’était soldé par un succès marocain (2-0).

Joueurs à suivre

Brahim Diaz (Maroc) : L’attaquant du Real Madrid est l’atout créatif majeur. Il a déjà marqué 4 buts dans cette CAN.

: L’attaquant du Real Madrid est l’atout créatif majeur. Il a déjà marqué 4 buts dans cette CAN. Bryan Mbeumo (Cameroun) : L’ailier de Brentford porte l’attaque camerounaise. Sa vitesse sera cruciale en contre-attaque.

: L’ailier de Brentford porte l’attaque camerounaise. Sa vitesse sera cruciale en contre-attaque. Yassine Bounou (Maroc) : Le gardien doit rassurer sa défense face aux attaquants physiques du Cameroun.

Attentes

Les observateurs prévoient une rencontre tactique et fermée. Le Maroc part favori avec environ 66 % de chances de victoire. Les experts imaginent un succès serré des Lions de l’Atlas (score probable : 2-1). Le Cameroun jouera son rôle d’outsider avec détermination. Le duel physique au milieu de terrain décidera de l’issue du match.

Guide Pratique : Où regarder le match ?

Le coup d’envoi de ce quart de finale est prévu à 19h00 GMT (20h00 heure de Paris/Rabat).