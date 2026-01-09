Pénalisé par les prises de bénéfices post-2025, le marché boursier a entamé la nouvelle année du mauvais pied. L’indice de référence a cumulé sur la semaine du 5 au 9 janvier 2026 une contreperformance de 1,54 %, terminant à 13 136,87 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Ainsi, depuis le début de 2026, le benchmark affiche une baisse de 2,3 %. La semaine écoulée a été marquée par une accalmie sur le front des échanges (comparativement à la semaine du 2 janvier 2026).

Une enveloppe de 29,4 MD seulement a été transigée sur le marché, soit une moyenne quotidienne de 5,9 MD. Notons qu’aucune transaction de bloc n’a été réalisée sur la semaine.

Le titre SANIMED s’est offert la meilleure performance de la semaine. Sans faire l’objet de transactions, l’action du producteur des articles sanitaires s’est appréciée de 10,5 % à 0,630 D.

Analyse des valeurs

Le titre SIAME a affiché un beau parcours sur la semaine. L’action du spécialiste des appareillages électriques a affiché une embellie de 7 % à 2,740 D. La valeur a drainé un flux réduit de 87 mille dinars sur la semaine.

Le titre CELLCOM a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire de la cote. L’action a trébuché de 8,3 % à 2,980 D. La valeur a brassé un volume limité de 103 mille dinars sur la semaine.

Le titre MPBS a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action du spécialiste des panneaux de bois a cédé 7,2 % à 8,160 D. La valeur a été échangée à hauteur de 333 mille dinars sur la semaine.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action du plus grand holding en Tunisie a abandonné 0,5 % à 18,8 D sur la semaine, tout en alimentant le marché avec des capitaux bien garnis de 3 MD.