Le ministère de l’Éducation organise la rencontre nationale de la musique et des chorales des écoles primaires, du 16 au 18 janvier prochain au théâtre municipal de Sfax.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation, la première journée de cette rencontre nationale (16 janvier) sera consacrée à la présentation des spectacles musicaux et des chorales des écoles primaires relevant des délégations régionales de l’éducation des gouvernorats de Gafsa, Le Kef, Jendouba, Tozeur, Ariana, Mahdia, Sousse, Tunis 1 et Tataouine.

Le deuxième jour sera consacré aux spectacles musicaux et chorales des écoles primaires relevant des délégations régionales à l’éducation des gouvernorats de Bizerte, Béja, Sidi Bouzid, Gabès, Monastir, Nabeul, Manouba, Zaghouan, Kebili, Medenine et Kasserine.

La journée de clôture sera consacrée aux écoles primaires relevant des délégations régionales à l’éducation des gouvernorats de Siliana, Sfax 1, Kairouan, Tunis 2, Ben Arous et Sfax 2.