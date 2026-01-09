Le projet dâ€™installation de systÃ¨mes dâ€™Ã©nergie solaire pour le pompage d’eau en faveur des zones irriguÃ©es dans les dÃ©lÃ©gations de Dhiba et Remada (gouvernorat de Tataouine) se poursuit Ã un rythme soutenu.

Le commissaire rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole, Monji Chniter a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP que ce projet couvre les stations de pompage El Martba 2, El Martba 8 et El Martba 9 Ã Dhiba (522 mille dinars) et la zone irriguÃ©e Nekfrif 1 Ã Remada (123 mille dinars).

Il a ajoutÃ© que les stations de pompage El Martba 1, El Martba 3, El Martba 10 et Ouni Ã Dhiba seront dotÃ©es, Ã©galement, d’un systÃ¨me dâ€™Ã©nergie solaire (788 mille dinars).

Par ailleurs, d’autres systÃ¨mesÂ similaires seront installÃ©sÂ dans les zones irriguÃ©es Kambout 1, Kambout 2 et Khil Ã Remada (797 mille dinars) ainsi qu’au niveau du puits Amiret El Karya etÂ Nekrif 2 Ã Remada et Om Zitouna Ã Tataouine-sud (900 mille dinars).