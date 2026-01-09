La saison des soldes d’hiver de cette année débutera le jeudi 29 janvier 2026 et se poursuivra pendant huit semaines, a annoncé vendredi le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Dans ce cadre, le ministère a appelé les commerçants de tous les secteurs à s’engager massivement dans cette manifestation commerciale, de nature à stimuler l’activité économique.

Il les a également exhortés à appliquer des réductions et des prix préférentiels adaptés au pouvoir d’achat des consommateurs, notamment à l’approche du mois de Ramadan et de la fête de l’Aïd el-Fitr.