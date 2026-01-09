Un événement promotionnel dédié à la dégustation de l’huile d’olive tunisienne s’est tenu récemment à Tabarka, dans le nord-ouest de la Tunisie, avec la participation d’acteurs du secteur agricole et la présence d’équipes de football européennes en stage dans la région.

La manifestation a réuni quatre Groupements de développement agricole (GDA), une Société mutuelle de services agricoles (SMSA) ainsi que trois huileries, qui ont présenté des huiles d’olive de haute qualité, mettant en valeur la diversité et le savoir-faire de la production locale.

La présence de délégations sportives européennes a offert une vitrine internationale à l’événement et contribué à promouvoir l’huile d’olive tunisienne auprès d’un public étranger, dans une démarche visant à renforcer sa visibilité sur les marchés extérieurs, indique le ministère de l’Agriculture.

Les participants ont assisté à des présentations sur les différentes étapes de production, de la récolte à l’extraction, ainsi que sur les qualités nutritionnelles et sanitaires de l’huile d’olive vierge extra. Des séances de dégustation ont permis de découvrir les arômes et la qualité du produit.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de valorisation des produits agricoles locaux, en lien avec le tourisme sportif et écologique, afin de soutenir l’économie régionale et promouvoir l’huile d’olive tunisienne à l’international, affirme le département de l’Agriculture.

Située au coeur d’un paysage naturel splendide à l’extrême nord-ouest de la Tunisie, entre la mer Méditerranée et les montagnes de la Kroumirie, Tabarka confirme son positionnement de destination privilégiée du tourisme sportif international.

Cette ville qui bénéficie d’un cadre naturel préservé, d’un climat doux en période hivernale ainsi que d’infrastructures hôtelières et sportives de haut niveau, renforce sa notoriété auprès des équipes internationales.

Après une année marquée par de bonnes performances dans le secteur du tourisme, le pôle touristique dans la région entame 2026 sous des perspectives positives, porté par l’accueil de plusieurs formations sportives étrangères et par une offre intégrée alliant sport, hébergement et qualité des services.