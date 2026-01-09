Le Maroc et le Cameroun s’apprêtent à se retrouver pour un nouveau duel, une affiche toujours chargée d’histoire entre deux géants du football africain. Longtemps dominés par les Lions Indomptables, les Lions de l’Atlas abordent toutefois ce rendez-vous avec davantage de confiance, forts d’un précédent récent en leur faveur.

Au total, les deux sélections se sont affrontées à douze reprises, toutes compétitions confondues, matchs officiels et amicaux inclus. Le Cameroun conserve l’avantage dans les confrontations directes, avec six victoires, contre une seule défaite et cinq matchs nuls.

La première rencontre remonte au 15 novembre 1981 à Kénitra, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1982. Les Camerounais s’étaient alors imposés 2-0, lançant une longue période de domination face au Maroc.

La dernière opposition, en revanche, a souri aux Lions de l’Atlas. Le 16 novembre 2018, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le Maroc s’est imposé 2-0 face au Cameroun lors des qualifications à la CAN 2019. Un succès marquant, qui a mis fin à une série défavorable et dissipé une véritable « malédiction » face aux Lions Indomptables.

Certaines défaites restent néanmoins gravées dans la mémoire collective marocaine, notamment celle concédée le 23 mars 1988 à Casablanca, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, une élimination encore douloureuse pour les supporters.

Historique des matchs Maroc – Cameroun

15 novembre 1981 (Éliminatoires CM 1982) : Maroc – Cameroun 0-2

29 novembre 1981 (Éliminatoires CM 1982) : Cameroun – Maroc 2-1

11 mars 1986 (CAN, Égypte) : Cameroun – Maroc 1-1

23 mars 1988 (CAN, Maroc) : Maroc – Cameroun 0-1

12 janvier 1992 (CAN, Sénégal) : Maroc – Cameroun 0-1

7 novembre 1992 (Match amical) : Maroc – Cameroun 1-1

15 novembre 2005 (Match amical) : Maroc – Cameroun 0-0

7 juin 2009 (Éliminatoires CM 2010) : Cameroun – Maroc 0-0

14 novembre 2008 (Éliminatoires CM 2010) : Maroc – Cameroun 0-2

13 novembre 2011 (Match amical) : Maroc – Cameroun 1-1

10 juin 2017 (Éliminatoires CAN 2019) : Cameroun – Maroc 1-0

16 novembre 2018 (Éliminatoires CAN 2019) : Maroc – Cameroun 2-0