Le Paris Saint-Germain a remporté, jeudi, le Trophée des champions 2026 en venant à bout de l’Olympique de Marseille à l’issue d’une séance de tirs au but (2-2, 4 tab à 1). À Koweït, les Parisiens ont arraché leur premier trophée de l’année au terme d’un match marqué par un scénario renversant et une fin particulièrement tendue.

Une ouverture rapide du score parisienne

Le PSG a pris l’avantage en début de rencontre grâce à Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien a ouvert le score dès la 13e minute, concrétisant une première période globalement maîtrisée par son équipe. Les Parisiens ont longtemps semblé se diriger vers une victoire sans prolongation, avant un dernier quart d’heure totalement débridé.

L’OM renverse la situation en fin de match

Après plusieurs tentatives marseillaises, Mason Greenwood a permis à l’OM de revenir à hauteur sur penalty à la 76e minute. Marseille a ensuite profité d’un moment de fébrilité adverse pour prendre l’avantage. Sous la pression de Pierre-Emerick Aubameyang, le défenseur parisien Willian Pacho a marqué contre son camp à la 87e minute, donnant l’avantage aux Olympiens.

Gonçalo Ramos arrache les tirs au but

Alors que l’OM pensait tenir le trophée, le PSG a trouvé les ressources pour revenir une dernière fois. Entré en jeu, Gonçalo Ramos a égalisé dans le temps additionnel (90+5), envoyant les deux équipes à la séance de tirs au but après une fin de match qualifiée de « folle ».

Lucas Chevalier, héros de la séance

Lors de la séance décisive, le PSG a fait la différence grâce à son gardien Lucas Chevalier. Auteur de deux arrêts, il a permis aux Parisiens de s’imposer 4 tirs au but à 1. Ce succès offre au PSG son premier titre de l’année 2026 et confirme son efficacité dans les grands rendez-vous face à son rival marseillais.