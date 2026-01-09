Les participants au forum sur “L’investissement dans les infrastructures sportives: pour une meilleure compétitivité du sport tunisien”, organisé par l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), le jeudi 8 janvier 2025 au siège de l’Union des Radiodiffusions des États arabes (ASBU) à Tunis :

– Saluent l’initiative de l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) et son rôle central en tant que média public et acteur national dans la mise en débat des questions stratégiques liées au sport, notamment celles relatives aux infrastructures et aux installations sportives,

– Affirment que l’amélioration de la qualité des infrastructures sportives constitue un pilier fondamental pour l’élévation du niveau du sport tunisien et le renforcement de sa compétitivité aux niveaux régional, continental et international,

– Appellent à renforcer la coordination entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, les municipalités, les instances législatives et les structures sportives afin de garantir une bonne gouvernance, l’efficacité dans la réalisation des projets sportifs, leur suivi et leur entretien continu,

– Insistent sur la nécessité d’accélérer la maintenance et la rénovation de la carte des infrastructures sportives existantes, conformément au cahier des charges adopté par les instances sportives continentales et internationales, afin de leur conférer l’homologation internationale et de permettre aux sportifs d’en tirer le maximum de bénéfices,

– Réclament l’élaboration d’une stratégie nationale globale de développement des infrastructures sportives, fondée sur une planification à long terme et tenant compte des spécificités régionales ainsi que des besoins des différentes disciplines sportives,

– Recommandent le renforcement du rôle du Centre de médecine et des sciences du sport en tant que partenaire permanent dans le suivi de la conformité des infrastructures, en conditionnant leur exploitation à des rapports scientifiques précis, notamment en ce qui concerne la sécurité des aires de jeu, afin de protéger les sportifs contre tous types de blessures,

– Appellent à la formation de compétences nationales spécialisées dans la maintenance des infrastructures et l’équipement des stades, à travers la création de filières académiques spécialisées et l’organisation de sessions de formation en collaboration avec des experts internationaux, garantissant ainsi une exploitation optimale des infrastructures, leur disponibilité permanente et le respect des normes techniques et sanitaires en vigueur,

– Soulignent la qualité des infrastructures et des équipements dont dispose le complexe sportif international d’Aïn Draham, ainsi que la nature des services intégrés qu’il offre dans diverses disciplines sportives, et appellent à généraliser cette expérience réussie à l’ensemble des centres nationaux de stages, en développant leurs infrastructures et équipements et en les transformant en pôles internationaux intégrés capables d’attirer des équipes et sélections étrangères,

– Exhortent à encourager l’investissement dans les infrastructures sportives et à activer le partenariat entre les secteurs public et privé ; tout en mettant en place des cadres juridiques à même d’attirer les investisseurs, de mobiliser les ressources et les initiatives privées, et d’accorder aux investisseurs dans les infrastructures sportives des incitations fiscales à la réalisation et à l’exploitation, en appliquant le principe de discrimination positive lorsqu’il s’agit d’investissements dans les régions,

– Appellent à encourager les grandes entreprises à contribuer à l’entretien des infrastructures sportives au titre de leur responsabilité sociétale,

– Affirment que le développement des infrastructures sportives constitue un facteur clé pour renforcer la capacité de la Tunisie à accueillir de grandes manifestations sportives régionales et internationales, ce qui contribue à son rayonnement extérieur et représente un moteur économique soutenant le développement national et dynamisant le tourisme,

– Soulignent la nécessité pour les grands clubs omnisports de contribuer à la maintenance de certaines infrastructures qu’ils exploitent, en consacrant à cette fin un pourcentage de leur budget (salles sportives, terrains d’entraînement, etc.),

– Insistent sur l’importance du rôle des médias sportifs et des plateformes numériques dans la promotion des infrastructures sportives et le renforcement de la sensibilisation du public sportif à leur préservation, à travers des contenus médiatiques responsables mettant en valeur leur importance sportive et sociétale et favorisant une culture d’usage responsable. L’objectif est de contribuer à leur durabilité et à leur protection contre les dégradations, afin qu’elles demeurent dans un état optimal et capables d’accueillir les plus grandes manifestations et événements sportifs, tout en mettant en lumière les expériences réussies en matière de maintenance des infrastructures sportives, notamment dans les régions,

– Proposent la création d’un Office national pour la maintenance des infrastructures sportives, fondé sur un partenariat entre l’État et le secteur privé, visant à instaurer une gouvernance efficace de l’exploitation optimale des équipements sportifs et à assurer leur entretien périodique indispensable, afin de garantir leur pérennité et d’améliorer la qualité de la pratique sportive,

– Appellent à adapter les infrastructures sportives aux personnes en situation de handicap et à créer des parcours sportifs équipés pour les personnes malvoyantes, de manière à garantir un droit d’accès équitable aux espaces sportifs, consacrer les principes d’inclusion et d’égalité des chances, et permettre à toutes les catégories de pratiquer le sport dans des conditions sûres, motivantes et conformes aux normes internationales.

Ont participé à ce forum des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l’Assemblée des Représentants du Peuple, du Centre de médecine et des sciences du sport, ainsi que des responsables de Centres de stages sportifs, des experts en équipement des stades et des professionnels des médias.