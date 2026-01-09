La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé, jeudi, la conclusion d’un accord de « plateforme préférentielle » avec TikTok pour la Coupe du Monde 2026. Présenté comme « inédit », ce partenariat vise à renforcer la couverture médiatique et l’engagement des supporters autour de la compétition.

Un partenariat inédit dans la stratégie numérique de la FIFA

Selon un communiqué de la FIFA, TikTok devient la première plateforme préférentielle de l’instance mondiale du football. L’accord élargit l’accès aux contenus, multiplie les opportunités de création et renforce la promotion de formats originaux. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de la FIFA d’impliquer davantage les plateformes sociales tierces, sans modifier les circuits officiels de diffusion.

La collaboration prolonge un partenariat déjà engagé lors de la Coupe du Monde féminine 2023, qui avait, selon la FIFA, généré des dizaines de milliards de vues. L’instance souligne que cette expérience sert de base opérationnelle au dispositif prévu pour 2026.

Une page dédiée et des formats interactifs

Dans le cadre de l’accord, TikTok proposera une page dédiée à la Coupe du Monde 2026. Les supporters y trouveront un accès présenté comme exclusif aux coulisses, un programme mondial de créateurs, ainsi que des informations liées aux billets et à la diffusion des matches. Des fonctionnalités interactives — stickers, filtres et mécanismes de gamification — seront déployées via TikTok GamePlan.

La FIFA indique que l’objectif est de permettre à des millions de supporters de suivre l’événement « d’encore plus près », en complément des canaux traditionnels.

Un programme de création inédit

Pour la première fois, la FIFA et TikTok mettront en place un programme de création donnant à des créateurs sélectionnés un accès à des moments clés de la compétition, notamment les conférences de presse et les séances d’entraînement. Ces créateurs pourront également utiliser des images d’archives de la FIFA, selon les termes du communiqué.

Nouvelles possibilités pour les diffuseurs officiels

L’accord, valable jusqu’à fin 2026, ouvre aussi des perspectives pour les partenaires médias officiels de la Coupe du Monde 2026. Ceux-ci pourront diffuser des extraits de matches en direct, publier des vidéos sélectionnées et accéder à des contenus spécifiques produits par la FIFA pour TikTok.

Les diffuseurs auront par ailleurs la possibilité de monétiser leur couverture via les solutions de publicité premium de TikTok. La plateforme s’engage également à mettre en œuvre des politiques de lutte contre la piraterie.

Les réactions des partenaires

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a déclaré que l’objectif est de « partager la ferveur de la Coupe du Monde 2026 » avec le plus grand nombre, estimant que faire de TikTok la première plateforme préférentielle est le « meilleur moyen d’y parvenir ».

De son côté, James Stafford, responsable mondial du contenu chez TikTok, a mis en avant la croissance du football sur la plateforme. Il a indiqué que les supporters sont « 42 % plus susceptibles de suivre les matches en direct après avoir regardé du contenu sportif sur TikTok », évoquant la volonté de « toucher la prochaine génération d’amateurs de football ».