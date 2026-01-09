Les difficultés entravant la réalisation de projets d’investissement dans la délégation de Soliman ont été au centre d’une réunion tenue au siège du gouvernorat de Nabeul.

Ces projets liés aux secteurs du tourisme écologique, de l’industrie et des services sont suspendus pour des raisons foncières, selon la gouverneure de Nabeul, Hana Choucheni.

Elle a appelé à prendre des mesures urgentes afin de débloquer ces projets en retard, dont certains sont totalement exportateurs.

Parmi les projets bloqués dans la région, figurent notamment l’installation d’usines spécialisées dans la fabrication d’électronique automobile (54 millions de dinars), de bus et camions (50 millions de dinars), de câblage automobile et de sièges d’avions, offrant une capacité d’emploi estimée de 500 à 1700 postes.