Un duel de lions attend les amateurs de football africain ce vendredi 9 janvier 2026 à Rabat, au stade Prince Moulay Abdellah. Les Lions de l’Atlas du Maroc affrontent les Lions indomptables du Cameroun pour un quart de finale de la CAN 2025, promettant un choc intense entre ambition locale et expérience camerounaise.

Heure et diffusion

Le coup d’envoi est fixé à 19h00 GMT. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1, Canal+ CAN et New World Sport, permettant aux supporters de suivre ce match crucial depuis plusieurs plateformes.

Historique des confrontations

Maroc et Cameroun se sont affrontés à 12 reprises toutes compétitions confondues, entre matchs amicaux et officiels. Le bilan historique reste largement favorable au Cameroun : 7 victoires, contre 1 seule pour le Maroc et 4 matchs nuls.

En phases finales de la CAN, les deux équipes se sont rencontrées à trois reprises, dont la plus célèbre reste la demi-finale de la CAN 1988, remportée 1-0 par le Cameroun sur le sol marocain. Néanmoins, les Lions de l’Atlas ont marqué les esprits récemment en battant 2-0 le Cameroun le 16 novembre 2018, lors des éliminatoires de la CAN 2019 en Égypte, une victoire historique pour le Maroc.