La campagne de récolte et de transformation des olives dans le gouvernorat de Ben Arous a atteint jusqu’à présent un taux d’avancement de 68%, avec des estimations de production dépassant 20 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent de 4217 tonnes d’huile d’olive, a indiqué la cheffe de service des arbres fruitiers et de l’oléiculture au Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Ben Arous, Saloua Aloui.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Aloui a précisé que les opérations de cueillette des olives ont permis jusqu’à présent de collecter plus de 13 mille tonnes d’olives dans la région.

Elle a ajouté qu’au gouvernorat de Ben Arous, la production d’huile d’olive au cours de la saison actuelle devrait enregistrer, selon les estimations préliminaires, une progression notable de 56% par rapport à la saison précédente.

Les superficies consacrées à l’oléiculture dans la région s’élèvent à 7937 hectares, dont 73% se situent à Mornag et 18% à Mhamdia, le reste étant réparti entre Fouchana et d’autres zones. La région compte également neuf huileries, d’une capacité de transformation avoisinant 1180 tonnes par jour et d’une capacité de stockage de 8400 tonnes.