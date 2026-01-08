La troisième édition du Festival 27/20 se tiendra du 23 au 25 janvier 2026 au ciné-théâtre Le Rio à Tunis, sous le thème “Avec nos récits affranchis, la dignité ne s’oublie pas”. Organisé par l’association Lina Ben Mhenni, cet événement dont la programmation sera annoncée prochainement, rend hommage à la mémoire de la cyberdissidente, blogueuse et figure emblématique de la révolution tunisienne Lina Ben Mhenni, à travers un programme culturel et artistique varié.

Pendant trois jours, le festival proposera des performances de chant, de danse et de musique, des ateliers

et des débats portant notamment sur l’écriture et la résistance. Commémorant le 27 janvier 2020, date du décès de Lina Ben Mhenni, le Festival 27/20, lancé dans une première édition en 2023, est un rendez-vous culturel dédié à sa mémoire.