Le programme FIFA Forward a mobilisé plus de 1,2 milliard de dollars pour le développement du football en Afrique depuis 2016. L’annonce a été faite jeudi à Salé par des responsables de la FIFA, lors d’un briefing de presse tenu au bureau régional de l’instance internationale au Maroc, situé au sein du Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura.

À l’échelle mondiale, le programme FIFA Forward a injecté plus de 5 milliards de dollars dans des projets de développement du football, ont précisé les responsables, soulignant l’ampleur du dispositif mis en place par la FIFA pour soutenir les associations membres.

Des investissements concentrés sur les infrastructures

En Afrique, les financements accordés sur la période 2016–2025 ont permis la réalisation de 201 projets d’infrastructure. Une partie de ces projets a concerné la rénovation d’équipements existants. Ainsi, 28 projets ont porté sur des rénovations mineures de stades, de tribunes et de sièges, pour un montant total de 21.644.934,22 dollars.

Les terrains de jeu ont également bénéficié d’investissements ciblés. Quatre projets ont concerné des terrains naturels, incluant le gazonnement, les systèmes d’irrigation et les réseaux d’eau, pour une enveloppe de 757.501 dollars. Parallèlement, 52 projets ont été dédiés aux terrains en gazon artificiel, y compris les terrains synthétiques, pour un budget global de 42.498.487,70 dollars.

Centres techniques et équipements complémentaires

La part la plus importante des financements concerne les infrastructures techniques et fonctionnelles. Au total, 102 projets ont porté sur des centres techniques, sièges administratifs, gymnases, installations médicales, travaux de terrassement et bâtiments polyvalents. Ces projets représentent un investissement cumulé de 103.672.679,23 dollars.

Le programme a également soutenu la construction de sept bâtiments d’hébergement, comprenant des dortoirs, logements et structures de type hôtelier, pour un montant de 5.813.279,93 dollars. Enfin, huit projets d’installation de projecteurs, incluant des dispositifs de modernisation à énergie solaire, ont été réalisés pour un budget total de 1.487.816,20 dollars.

Un dispositif structurant à l’échelle continentale

Ces chiffres illustrent l’orientation du programme FIFA Forward vers le renforcement des capacités structurelles du football africain, en mettant l’accent sur les infrastructures, les équipements et les espaces de formation. Les responsables de la FIFA ont rappelé que ces investissements s’inscrivent dans une stratégie de développement à long terme, visant à doter les fédérations africaines d’outils durables pour accompagner la pratique et l’organisation du football sur le continent.