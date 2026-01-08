Au gouvernorat de Siliana, plusieurs projets inscrits au programme de développement régional intégré, enregistrent des taux d’avancement considérables.

Le coordinateur du Programme, Kamel Sadki a indiqué, à l’Agence TAP, que le taux d’avancement des travaux du projet d’alimentation en eau potable des zones de Mssehla et Errhamna, dans la délégation de Rouhia, a atteint 60 %, au profit de 157 familles. Le projet comprend le forage et la pose de 6,3 km de conduites, l’installation de 185 robinets individuels ainsi que plusieurs ouvrages hydrauliques.

Il a ajouté que le taux d’avancement des travaux de construction, sur une superficie de 2213 m², de deux locaux industriels dans la délégation d’El Krib s’élève à 80 %, soulignant l’importance de ce projet pour la promotion de l’investissement local.

Le responsable régional a également précisé que les travaux de construction, sur une superficie de 2500 m², d’un village artisanal dans la délégation d’El Aroussa ont atteint un taux d’avancement de 70%. Le projet comprend huit ateliers, des blocs sanitaires pour chaque atelier, une clôture extérieure ainsi qu’un espace intérieur non couvert destiné à l’exposition des produits.

Sadki a aussi mis l’accent sur le démarrage des travaux de construction d’une salle pour les sports individuels et d’un terrain annexe de basket-ball et de handball sur une superficie totale estimée à 3 mille 500 m². Le projet comprend une salle polyvalente, des blocs sanitaires, des douches, une infirmerie, une salle technique, un bureau, une buvette ainsi qu’un terrain de football et de basket-ball.

Dans la localité de Kheilia (délégation de Bargou), les travaux d’aménagement et de revêtement de la piste rurale sur une longueur de 2,2 km sont achevés. Près de 300 habitants, soit 70 familles, bénéficieront de ce projet. Egalement, le taux d’avancement des travaux d’extension du réseau d’eau potable dans la même zone, a atteint 95 %, au profit de 100 familles.