Lors de la 12Ã¨me Ã©dition des HR Awards, Ennakl Automobiles s’est illustrÃ©e en remportant le prix de l’Innovation Verte. Cette distinction vient saluer une stratÃ©gie RH capable de conjuguer transformation digitale et responsabilitÃ© Ã©cologique.

Les HR Awards sont organisÃ©s chaque annÃ©e par lâ€™Association de Recherche sur la Formation et la Gestion Humaine en Entreprise (ARFORGHE), un acteur majeur qui fÃ©dÃ¨re les professionnels des ressources humaines en Tunisie pour promouvoir l’excellence et l’innovation managÃ©riale. Cet Ã©vÃ©nement bÃ©nÃ©ficie du partenariat stratÃ©gique de la Fondation Konrad Adenauer (KAS), organisation allemande engagÃ©e mondialement dans la promotion de la dÃ©mocratie, du dÃ©veloppement durable et de l’Ã©conomie sociale de marchÃ©. Ensemble, ces deux entitÃ©s distinguent les entreprises qui faÃ§onnent lâ€™avenir des ressources humaines Ã travers des pratiques innovantes et durables.

Lâ€™IA et la digitalisation au service de l’humain

PlacÃ©e sous le thÃ¨me Â« La digitalisation et lâ€™IA au service du capital humain Â», cette Ã©dition 2025 a rÃ©uni les leaders Ã©conomiques pour explorer comment lâ€™intelligence artificielle peut devenir un levier dâ€™Ã©panouissement et dâ€™efficacitÃ© pour les collaborateurs.

Ã€ cette occasion, Ennakl Automobile a prÃ©sentÃ© l’Ã©volution de ses pratiques internes, dÃ©montrant sa capacitÃ© Ã intÃ©grer les innovations technologiques au cÅ“ur de sa gestion humaine et e a remportÃ© le prix de lâ€™Innovation Verte. Ce trophÃ©e rÃ©compense les initiatives responsables et durables intÃ©grÃ©es Ã la stratÃ©gie RH de l’entreprise, soulignant que la modernisation numÃ©rique et la prÃ©servation des ressources environnementales peuvent progresser de pair.

Une transformation responsable confirmÃ©e

Cette distinction confirme lâ€™engagement dâ€™Ennakl Automobiles en faveur dâ€™une transformation responsable, conciliant performance, innovation, et respect de lâ€™environnement.