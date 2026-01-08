La deuxième édition de l’événement promotionnel et de networking de l’huile d’olive tunisienne, intitulé « Tunisian Olive and Olive Oil Promotion Day », se tiendra le 29 janvier 2026, à Nairobi (Kenya).

Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Nairobi, cette manifestation offre aux exportateurs tunisiens d’olives, d’huile d’olive et de produits à base d’huile d’olive, l’occasion de dénicher de nouvelles opportunités d’exporter vers des marchés prometteurs, à savoir le Kenya et les pays de la région de l’Afrique de l’Est.

Les participants pourront rencontrer directement les principaux importateurs kenyans de produits alimentaires, les organismes et institutions kenyans intervenant dans le secteur de l’huile d’olive, a fait savoir, mercredi, le CEPEX.

Le programme de cet évènement comporte des interventions mettant l’accent sur les spécificités et la qualité de l’huile d’olive tunisienne, la projection d’un film promotionnel, des interventions d’exportateurs tunisiens d’huile d’olive (en présentiel ou en ligne) ainsi qu’une séance de dégustation de l’huile d’olive et d’autres produits.

Les entreprises tunisiennes spécialisées dans la production et l’exportation d’olives, d’huile d’olive et de produits utilisant l’huile d’olive comme composant (conserves de thon et de sardines, tapenade d’olives, sauces à base d’huile d’olive…) sont invitées, ainsi, à déposer des échantillons de leurs produits, des brochures et films promotionnels en anglais au siège du CEPEX et ce, au plus tard le 9 janvier 2026 afin d’assurer leur acheminement au Kenya.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet événement, peuvent confirmer, également, leur participation en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : tunisiaexport.nairobi@tunisiaexport.tn

Le CEPEX a précisé que la participation à cet évènement est gratuite.