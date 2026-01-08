La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 225 millions de dinars (MD), à fin novembre 2025. Cet excédent est en baisse de 142% par rapport à celui réalisé en novembre 2024 (361,1MD), selon les données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), publiées mercredi.

A fin novembre 2025, les exportations des produits de la pêche se sont établies à 30,5 mille tonnes d’une valeur de 764 MD, soit une légère régression de 8,1% en quantité et de 1,9% en valeur par rapport à la même période de l’année écoulée.

L’ONAGRI a, aussi, fait état d’une hausse de 6,8% des prix à l’exportation à 25 D/Kg par rapport à fin novembre 2024(23,4 D/KG).

Les espèces les plus exportées sont les poissons (14,1 mille tonnes), les crustacés (7,8 mille tonnes) et les conserves et les semi-conserves (7,2 mille tonnes).

Les exportations tunisiennes de produits de la pêche se répartissent sur plus de 40 destinations. L’Italie en est le premier importateur (30%), suivie par l’Espagne (14%) et la Libye(11%).

Pour la valeur des importations des produits de la pêche, elle a connu une hausse de 29% à 539 MD, à fin novembre 2025. Les quantités importées ont, également, augmenté de 22% à 78,6 mille tonnes.

De même, les prix à l’importation ont progressé de 5,7% par rapport à la même période 2024 pour se situer à 6,85 D/Kg.

Les quantités importées sont destinées à l’industrialisation à raison de 71,9%, à l’approvisionnement du marché (21,6%) et à l’engraissement (6,5%).